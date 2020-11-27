В партии «Слуга народа» (СН) депутатам Киевского облсовета предлагают должности за поддержку кандидата от СН на пост главы совета. Об этом депутат Киевского облсовета от партии «За будущее» Ярослав Москаленко заявил в Facebook 27 ноября

Таким образом Москаленко ответил на обвинения главы «Слуги народа» Александра Корниенко, заявившего о его возможной причастности к вероятному подкупу депутатов во время избрания председателя Киевского областного совета.

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«Владеет ли господин Корниенко информацией, что в обмен на должность председателя Киевского облсовета партия «Слуга народа» сегодня торгует должностями в Киевской ОГА и в правительстве? Почему Корниенко молчит, что в обмен на поддержку представителя «Слуги народа» Александра Склярова партии «Батькивщина» пообещали должность заместителя министра развития общин и территорий, которую должна занять Анна Старикова, и должность первого заместителя Киевской облгосадминистрации? Должность заместителя председателя облсовета и начальника департамента инфраструктуры и транспорта обещана представителям ОПЗЖ Валерию Ксензенко и Юрию Чередниченко соответственно», — возмутился Москаленко.

Он добавил, что депутатов СН в облсовете заставили отчитываться, за кого они голосовали при избрании председателя. По словам Москаленко, приведенные им факты как раз свидетельствуют о настоящем подкупе и политической коррупции.

Также Москаленко заявил, что готов защищать свою репутацию в суде.