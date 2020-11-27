Министерство иностранных дел Украины заявило о готовности к вводу санкций Белоруссией против Киева, заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в эфире телеканала «Украина» 26 ноября

«Для меня заявление главы МИД Беларуси Владимира Макея не новость. Мы прогнозировали подобный шаг белорусской стороны… Мы с чистой совестью оставляем окончательное решение о возможных санкциях на рассмотрение белорусских властей», — сказал Кулеба.

Белоруссия готовит Украине ответные санкции — Макей © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк

Ранее в белорусском МИД заявили о подготовке санкций против Украины.

Кроме того, украинскому послу в Беларуси сегодня вручили ноту протеста из-за акций, которые регулярно проходят под белорусским посольством в Киеве.