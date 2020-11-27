«Для меня заявление главы МИД Беларуси Владимира Макея не новость. Мы прогнозировали подобный шаг белорусской стороны… Мы с чистой совестью оставляем окончательное решение о возможных санкциях на рассмотрение белорусских властей», — сказал Кулеба.
По его словам, белорусская сторона пока не передавала никаких сигналов о возможных санкциях против украинских чиновников.
Ранее в белорусском МИД заявили о подготовке санкций против Украины.
Кроме того, украинскому послу в Беларуси сегодня вручили ноту протеста из-за акций, которые регулярно проходят под белорусским посольством в Киеве.