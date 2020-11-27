Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук считает, что решения властей Украины серьезно ухудшили торгово-экономические отношения со странами-партнерами, заложив институциональный базис долгосрочного экономического кризиса в стране. Об этом 27 ноября сообщается на сайте партии

Отмечается, что недальновидность в выборе вектора экономической интеграции Украины в итоге стала причиной краха экономики, что подтверждают показатели, свидетельствующие о существенном сокращении объемов экспортируемых товаров. Согласно данным Госстата, экспорт товаров Украины за 6 лет сократился на 21% до 50 млрд долларов.

«Преступное бездействие уже стало визитной карточкой Кабмина (Дениса) Шмыгаля. Очевидно, что до тех пор, пока на смену этому правительству неучей не придет правительство профессионалов, насущные проблемы страны решаться не будут», — заявил депутат.

Украинцы заплатят. Как Киев планирует экспортировать газ © РИА Новости, Павел Паламарчук | Перейти в фотобанк

Заметно снизились экспортные возможности украинской легкой промышленности.

На фоне уменьшения экспорта украинских промышленных товаров усиливал свои позиции экспорт сельхозпродукции, преимущественно сырьевой.

Ранее глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили посоветовал президенту страны Владимиру Зеленскому уволить всех министров.

Накануне стало известно, что глава Минздрава Украины Максим Степанов может уйти в отставку первым из всего состава Кабмина. По данным СМИ, его место может занять главный санврач Украины Виктор Ляшко.