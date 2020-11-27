Это делается из-за отсутствия в городе избранного мэром Геннадия Кернеса.
«Цель поправок, предложенных фракцией "Оппозиционного блока "Доверяй делам" (фракция мэра Кернеса), — сделать возможным проведение сессии нового созыва. При этом часть изменений выглядит сомнительно с точки зрения действующего законодательства, а часть выписаны довольно коряво, с шероховатостями», — отметил Черняк.
Так, по его мнению, к числу сомнительных с точки зрения законодательства изменений относится введение должности председательствующего, который избирается из числа депутатов, если на момент проведения первой сессии горсовета городской голова избран, но не участвует в ней по уважительным причинам. Предполагается, что председательствующий будет вести сессию до избрания секретаря горсовета.
«Этот председательствующий не предусмотрен законодательством, и не совсем понятно, зачем это делается. При этом очень аккуратно обходится вопрос принесения присяги городским головой… С моей точки зрения, эти изменения — попытка придать видимость легитимности процессам в новом горсовете при отсутствующем мэре», — заявил Черняк.
Он спрогнозировал, что предложенные изменения в регламент будут приняты.
«Конечно, будут приняты, ведь это старый горсовет с мэрским монобольшинством», — сказал депутат.
Между тем сын Кернеса на днях заверял, что мэр вернется в город до первой сессии городского совета.