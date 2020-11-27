На сессии Харьковского горсовета VII созыва, которая пройдет 2 декабря, будут внесены изменения в регламент. Об этом 26 ноября сообщил депутат Игорь Черняк, передает Интерфакс-Украина

Инаугурация в «Шарите»: приближенный Кернеса рассказал, как тот будет принимать присягу © Facebook, Геннадий Кернес Геннадия Кернеса.

«Цель поправок, предложенных фракцией "Оппозиционного блока "Доверяй делам" (фракция мэра Кернеса), — сделать возможным проведение сессии нового созыва. При этом часть изменений выглядит сомнительно с точки зрения действующего законодательства, а часть выписаны довольно коряво, с шероховатостями», — отметил Черняк.

Так, по его мнению, к числу сомнительных с точки зрения законодательства изменений относится введение должности председательствующего, который избирается из числа депутатов, если на момент проведения первой сессии горсовета городской голова избран, но не участвует в ней по уважительным причинам. Предполагается, что председательствующий будет вести сессию до избрания секретаря горсовета.

«Этот председательствующий не предусмотрен законодательством, и не совсем понятно, зачем это делается. При этом очень аккуратно обходится вопрос принесения присяги городским головой… С моей точки зрения, эти изменения — попытка придать видимость легитимности процессам в новом горсовете при отсутствующем мэре», — заявил Черняк.

Он спрогнозировал, что предложенные изменения в регламент будут приняты.

«Конечно, будут приняты, ведь это старый горсовет с мэрским монобольшинством», — сказал депутат.

Между тем сын Кернеса на днях заверял, что мэр вернется в город до первой сессии городского совета.