«Знаете, заметила удивительную вещь — вся моя лента пестрит красивыми беременными девушками. Что это? Карантин прошел не зря? Просто "пришло время", все немного повзрослели или что-то другое?» — задалась вопросами Джамала.
Певица рассказала, что ее вторая беременность проходила еще до карантина, но именно сейчас она поняла «зачем это все». Исполнительница призналась, что из-за высокой загруженности на работе ей не удавалось уделять должного внимания старшему сыну, а теперь, когда «весь музыкальный мир на паузе», она делает «по-настоящему счастливым» младшего ребенка.
Ранее певица объяснила происхождение имен своих детей. Имя старшего сына, Эмира-Рахмана, по словам исполнительницы, ей приснилось, а позже она выяснила, что Эмир означает «правитель», а Рахман — «милостивый». Младший ребенок, Селим-Гирай, назван в честь хана Крыма Селима I Герая.
Крымско-татарская исполнительница Джамала представляла Украину на «Евровидении-2016» с песней «1944», посвященной депортации крымских татар. Изначально Украина опровергала политическое содержание трека, но уже после конкурса президент Петр Порошенко признался, что изначально композиция называлась «Крым наш».