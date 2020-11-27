Украинская певица Джамала пришла к выводу, что ее соотечественники даром времени на карантине не теряли, а повышали рождаемость. Такое заключение артистка сделала у себя в Instagram 26 ноября

«Знаете, заметила удивительную вещь — вся моя лента пестрит красивыми беременными девушками. Что это? Карантин прошел не зря? Просто "пришло время", все немного повзрослели или что-то другое?» — задалась вопросами Джамала.

Джамала объяснила мистическое и политическое значение имен своих детей © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

Ранее певица объяснила происхождение имен своих детей. Имя старшего сына, Эмира-Рахмана, по словам исполнительницы, ей приснилось, а позже она выяснила, что Эмир означает «правитель», а Рахман — «милостивый». Младший ребенок, Селим-Гирай, назван в честь хана Крыма Селима I Герая.

Крымско-татарская исполнительница Джамала представляла Украину на «Евровидении-2016» с песней «1944», посвященной депортации крымских татар. Изначально Украина опровергала политическое содержание трека, но уже после конкурса президент Петр Порошенко признался, что изначально композиция называлась «Крым наш».