По словам экс-вербовщика радикальной организации, в Киеве действует один «Правый сектор», на остальной территории Украины — другой.
«Привычный россиянам "Правый сектор" был создан Службой безопасности Украины. Он до сих пор продолжает работать на спецслужбы против министра внутренних дел Украины Арсена Авакова», — заявил Пирожок.
Он напомнил, что бывший лидер «Правого сектора», командующий т.н. Добровольческой армией Украины Дмитрий Ярош - кум Александра Наливайченко, бывшего главы СБУ при президенте Викторе Ющенко. По словам Пирожка, Наливайченко создал организацию «Тризуб»* и создал Яроша.
Он добавил, что, как только в стране появился спрос на русофобию, радикалы подхватили этот тренд и изменили лозунги.
При этом, подчеркнул националист, радикалы полезны власти для нанесения точечного удара, причем неважно какие — ультралибералы, ультраправые или ультралевые.
По его словам, их использовал еще Виктор Янукович для контроля за улицей, позднее их услуги понадобились для обострения ситуации во время Евромайдана. Кроме того, как правило, автобусы с радикалами появляются, когда представителям местного бизнеса нужно решить свои задачи.
* Деятельность организаций запрещена в РФ