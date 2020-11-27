«Правый сектор»* работает на украинские спецслужбы. Об этом бывший член этой организации Игорь Пирожок, арестованный в России за экстремизм, сообщил в интервью Lenta.ru, опубликованном 26 ноября

По словам экс-вербовщика радикальной организации, в Киеве действует один «Правый сектор», на остальной территории Украины — другой.

«Привычный россиянам "Правый сектор" был создан Службой безопасности Украины. Он до сих пор продолжает работать на спецслужбы против министра внутренних дел Украины Арсена Авакова», — заявил Пирожок.

Он напомнил, что бывший лидер «Правого сектора», командующий т.н. Добровольческой армией Украины Дмитрий Ярош - кум Александра Наливайченко, бывшего главы СБУ при президенте Викторе Ющенко. По словам Пирожка, Наливайченко создал организацию «Тризуб»* и создал Яроша.

Он добавил, что, как только в стране появился спрос на русофобию, радикалы подхватили этот тренд и изменили лозунги.

Пирожок с криминальной начинкой. От частного концлагеря «Вервольфа» до «Правого сектора»* Яроша © Facebook, Anton Shekhovtsov | Facebook, Anton Shekhovtsov | Перейти в фотобанк

По его словам, их использовал еще Виктор Янукович для контроля за улицей, позднее их услуги понадобились для обострения ситуации во время Евромайдана. Кроме того, как правило, автобусы с радикалами появляются, когда представителям местного бизнеса нужно решить свои задачи.

* Деятельность организаций запрещена в РФ