Потери армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики за полтора месяца боев составили 1712 военнослужащих. Об этом 27 ноября сообщило Минобороны НКР

Действия Азербайджана в Карабахе: у армян появились вопросы к своим © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

На минувшей неделе министр здравоохранения Армении Арсен Торосян заявил, что судмедэкспертизу провели над 2425 телами военнослужащих, которые погибли в зоне Карабахского конфликта.

При этом около 250 тел опознать не удалось.

Активные боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. После полутора месяцев ожесточенных боев ВС Азербайджана взяли под контроль большую часть спорных районов.

В ночь на 10 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев, Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали мирное соглашение. Армянская сторона согласилась на передачу нескольких районов, а также части территории непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.

Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора развернулся миротворческий контингент РФ.