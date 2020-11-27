В пятницу, 27 ноября, военное ведомство НКР опубликовало новый список погибших, который состоит из 34 имен и фамилий.
На минувшей неделе министр здравоохранения Армении Арсен Торосян заявил, что судмедэкспертизу провели над 2425 телами военнослужащих, которые погибли в зоне Карабахского конфликта.
При этом около 250 тел опознать не удалось.
Активные боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. После полутора месяцев ожесточенных боев ВС Азербайджана взяли под контроль большую часть спорных районов.
В ночь на 10 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев, Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали мирное соглашение. Армянская сторона согласилась на передачу нескольких районов, а также части территории непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.
Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора развернулся миротворческий контингент РФ.