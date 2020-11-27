По мнению Сакашвили, Украина возвращается в 1990-е.
«Я бы на месте президента Зеленского однозначно уволил бы всех этих министров. Я не понимаю, почему он терпит министров, в том числе вот этого министра, который сейчас стоит у микрофона (министра финансов Марченко. — Ред.). На таможне назначили один клан, теперь изменили главу таможни — снова назначают ему заместителей: каждый день — представитель конкретного клана», — сказал Саакашвили.
При этом политик пожаловался, что на Украине невозможно провести таможенную реформу из-за коррупции.
Накануне стало известно, что глава Минздрава Украины Максим Степанов может уйти в отставку первым из всего состава Кабмина. По данным СМИ, его место может занять главный санврач Украины Виктор Ляшко.