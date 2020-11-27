Глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили посоветовал президенту страны Владимиру Зеленскому уволить всех министров. Об этом 26 октября он заявил в эфире шоу «Право на власть», которое обнародовали в YouTube

По мнению Сакашвили, Украина возвращается в 1990-е.

«Я бы на месте президента Зеленского однозначно уволил бы всех этих министров. Я не понимаю, почему он терпит министров, в том числе вот этого министра, который сейчас стоит у микрофона (министра финансов Марченко. — Ред.). На таможне назначили один клан, теперь изменили главу таможни — снова назначают ему заместителей: каждый день — представитель конкретного клана», — сказал Саакашвили.

Саакашвили предрек неизбежную катастрофу экономике Украины © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Накануне стало известно, что глава Минздрава Украины Максим Степанов может уйти в отставку первым из всего состава Кабмина. По данным СМИ, его место может занять главный санврач Украины Виктор Ляшко.