Саввидес требовала с артиста 2 миллиона рублей в обмен на интимное видео с его участием. Женщина обвинила шоумена в том, что много лет назад он бросил ее беременной. Общую дочь попросила сыграть 21-летнюю студентку ГИТИСа Екатерину Колесниченко, с которой познакомилась в хостеле в Москве.
Тарзан обратился в полицию, где рассказал, что неизвестные требуют с него деньги, угрожая выложить в сеть ролик, который опорочит его честь и достоинство. В итоге «мать» задержали при передаче денег в ресторане, а «дочь» позже по наводке ее старшей «коллеги».
Сначала в СМИ появилась информация, что обе злоумышленницы отпущены под подписку о невыезде. Однако вечером 26 ноября стало известно, что Антонина Саввидес заключена под стражу до 24 января 2021 года и обвиняется в вымогательстве в особо крупных размерах. Статья предполагает ограничение свободы до 4 лет.
По информации журналистов, женщина пошла на преступление, чтобы выплатить кредит. При этом пользователи сетей обратили внимание на то, что женщина подозрительно похожа на супругу стриптизера Наташу Королеву.
«Копия! Такая же кругленькая, губастенькая, глазастенькая», — прокомментировали в социальных сетях.
К слову, Колесниченко заявила, что не знала о настоящих планах Саввидес, думая, что разыгрывать «дочь» Тарзана нужно будет только для ток-шоу.