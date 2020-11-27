Она из двух женщин, подозреваемых в вымогательстве у стриптизера Сергея Глушко 2 миллионов рублей, Антонина Саввидес, заключена под стражу, написали «Дни.ру» 26 ноября

Саввидес требовала с артиста 2 миллиона рублей в обмен на интимное видео с его участием. Женщина обвинила шоумена в том, что много лет назад он бросил ее беременной. Общую дочь попросила сыграть 21-летнюю студентку ГИТИСа Екатерину Колесниченко, с которой познакомилась в хостеле в Москве.

Тарзан обратился в полицию, где рассказал, что неизвестные требуют с него деньги, угрожая выложить в сеть ролик, который опорочит его честь и достоинство. В итоге «мать» задержали при передаче денег в ресторане, а «дочь» позже по наводке ее старшей «коллеги».

Сначала в СМИ появилась информация, что обе злоумышленницы отпущены под подписку о невыезде. Однако вечером 26 ноября стало известно, что Антонина Саввидес заключена под стражу до 24 января 2021 года и обвиняется в вымогательстве в особо крупных размерах. Статья предполагает ограничение свободы до 4 лет.

Измены Тарзана: раскрыт грандиозный план шантажисток © РИА Новости, Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк Наташу Королеву.

«Копия! Такая же кругленькая, губастенькая, глазастенькая», — прокомментировали в социальных сетях.

К слову, Колесниченко заявила, что не знала о настоящих планах Саввидес, думая, что разыгрывать «дочь» Тарзана нужно будет только для ток-шоу.