«Я хочу действительно поблагодарить присутствующих членов правительства и народных депутатов за то, что у нас ежедневно регистрируется 600 случаев заболевания медиков COVID-19. Хочу поблагодарить за то, что нет никакой вообще социальной поддержки, особенно незащищенных слоев населения, наших пенсионеров, потому что на сегодня у них нет возможности эффективно болеть даже дома, им никто не помогает», — сказал эпидемиолог.
По его словам, государство не обеспечило даже медиков качественными средствами индивидуальной защиты.
«Вы со своей задачей справились. Вы привели страну к локдауну, и только благодаря вашим действиям, как правительства, так и народных депутатов, мы очутились в такой, извините за выражение, заднице полной», — сказал Александрин.
С начала пандемии коронавирусом на Украине заболели почти 680 тысяч человек. При этом глава Минздрава Максим Степанов заявил, что пока не видит оснований вводить жесткий карантин на Украине. Решение о необходимости введения локдауна в стране будет приниматься после третьей недели карантина выходного дня, то есть после 28—29 ноября, заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.