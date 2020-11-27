Украинские власти не приняли системных мер по борьбе с эпидемией коронавируса, им осталось только ввести в стране локдаун. Об этом 26 ноября заявил кандидат медицинских наук, руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю, эпидемиолог Андрей Александрин в эфире ток-шоу «Право на власть»

Аваков пошел на риск: зачем могущественный министр выступил за полный локдаун © avakov.com

По его словам, государство не обеспечило даже медиков качественными средствами индивидуальной защиты.

«Вы со своей задачей справились. Вы привели страну к локдауну, и только благодаря вашим действиям, как правительства, так и народных депутатов, мы очутились в такой, извините за выражение, заднице полной», — сказал Александрин.

С начала пандемии коронавирусом на Украине заболели почти 680 тысяч человек. При этом глава Минздрава Максим Степанов заявил, что пока не видит оснований вводить жесткий карантин на Украине. Решение о необходимости введения локдауна в стране будет приниматься после третьей недели карантина выходного дня, то есть после 28—29 ноября, заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.