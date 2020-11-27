Литератор отметил, что у него в Белоруссии, как и на Украине, есть знакомые писательницы российского происхождения, которые сейчас стали убеждёнными белорусскими националистками.
«Одна вот живет в Минске, а до 25 лет жила в Сокольниках. Вышла замуж, уехала, квартиру в Москве сдаёт, на то и живут. И вот она теперь ходит с бчб-флагом. Я спрашиваю: "Люба, ты чего?" Она отвечает про белорусскую гордость и стремление к свободе. Так она мне и не объяснила, как её всё это касается», — пояснил Гриценко.
Он также добавил, что у него есть много знакомых, которые из двух зол выбирают сторону президента Александра Лукашенко.
Собеседник издания выразил надежду, что в Белоруссии не случится гражданской войны.
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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.
Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.
В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.