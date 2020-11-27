«Коллаборация Тина Кароль х Arley Sign, посвященная выходу альбома Тины Кароль — "Найти своих". Приобрести временное тату возможно на странице Arley Sign. Цена 100 грн», — говорится в публикации.
Несмотря на то, что публикация оказалась всего лишь совместной рекламой альбома певицы и салона временных татуировок, клип «Найти своих» Кароль собрал уже более 1,7 миллиона просмотров и примерно 28 тысяч лайков.
Обложкой альбома стала скульптура украинского скульптора Владимира Цисарыка, который изобразил певицу в образе сильфа, стоящей на земле на крыльях.
Сильфы — в средневековом фольклоре духи воздуха. Существо впервые описано алхимиком Парацельсом в качестве элемента воздуха.