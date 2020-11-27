Открытие экспозиции провели по всем правилам, с перерезанием ленточки, фанфарами в исполнении мамы певицы Аллы Пугачевой и аплодисментами.
«Художник Елизавета Галкина, продюсер Гарри Галкин, оператор и ведущий Алла Пугачева, толпа восторженных посетителей», — описал мероприятие Галкин.
Взрослые уточнили у двойняшек, можно ли приобрести шедевры, на что получили утвердительный ответ, что купить можно и «бесплатно», и подробный рассказ, какие именно картины представлены на выставке.
«Я бы "бесплатно купила" у Лизы пару картин», «Сам себе режиссер, сам актер, идея классная, суперталантливо, молодцы. Лиза умница, столько позитива, Гарри тоже», «Алла Борисовна прям на пенсии балдеет», — оценили детский досуг подписчики.
Гарри и Лиза родились у Пугачевой и Галкина в 2013 году от суррогатной матери. В этом году дети пошли в первый класс. По информации СМИ, за каждый месяц обучения звездные родители платят частной школе по 300 тысяч рублей.