Юморист Максим Галкин 26 ноября выложил в Instagram новое видео со своими 7-летними детьми Лизой и Гарри. Первоклашки придумали новую игру — выставку неизвестных художников

Все отросло длинным сразу: Галкин удивил воспоминаниями © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк Аллы Пугачевой и аплодисментами.

«Художник Елизавета Галкина, продюсер Гарри Галкин, оператор и ведущий Алла Пугачева, толпа восторженных посетителей», — описал мероприятие Галкин.

Взрослые уточнили у двойняшек, можно ли приобрести шедевры, на что получили утвердительный ответ, что купить можно и «бесплатно», и подробный рассказ, какие именно картины представлены на выставке.

«Я бы "бесплатно купила" у Лизы пару картин», «Сам себе режиссер, сам актер, идея классная, суперталантливо, молодцы. Лиза умница, столько позитива, Гарри тоже», «Алла Борисовна прям на пенсии балдеет», — оценили детский досуг подписчики.

Гарри и Лиза родились у Пугачевой и Галкина в 2013 году от суррогатной матери. В этом году дети пошли в первый класс. По информации СМИ, за каждый месяц обучения звездные родители платят частной школе по 300 тысяч рублей.