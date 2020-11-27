Юлии Тимошенко 27 ноября исполняется 60 лет. Росс полагает, что, несмотря на то что «Батькивщина» показала плохой результат на местных выборах, политическая карьера в дальнейшем Тимошенко не заглохнет, а продолжит развитие. По его прогнозу, она удачно объединится с кем-то из топовых политиков.
Кроме того, Росс отметил, что Тимошенко «способна уничтожать любую власть, которая застоялась».
«Следующий год обещает быть настолько удачным для Юлии Владимировны, что она может даже занять важный пост летом-осенью следующего года. В ее годовом гороскопе Юпитер и Сатурн, символы власти, будут на возвышении… Похоже, что следующим при ней уйдет [Владимир] Зеленский. А дальше ситуация может получить неожиданное развитие», — предсказал специалист.
Также астролог заявил, что удачно расположенный в гороскопе политика Марс принесет ей перемены в личной жизни. Либо, по мнению Росса, выяснится, что «Тимошенко давно не живет со своим мужем, и она вступит в брак со своим любовником», либо «в ее жизни появится новый человек, молодой партнер, который будет лет на 20 младше».