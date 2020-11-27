В новом году лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко ждет удача в карьере и личной жизни. Об этом заявил астролог Влад Росс в комментарии «Главреду», опубликованном 27 ноября

Юлии Тимошенко 27 ноября исполняется 60 лет. Росс полагает, что, несмотря на то что «Батькивщина» показала плохой результат на местных выборах, политическая карьера в дальнейшем Тимошенко не заглохнет, а продолжит развитие. По его прогнозу, она удачно объединится с кем-то из топовых политиков.

Прямо в кабинете: Тимошенко с новыми губами удивила сеть — фото © ba.org.ua

«Следующий год обещает быть настолько удачным для Юлии Владимировны, что она может даже занять важный пост летом-осенью следующего года. В ее годовом гороскопе Юпитер и Сатурн, символы власти, будут на возвышении… Похоже, что следующим при ней уйдет [Владимир] Зеленский. А дальше ситуация может получить неожиданное развитие», — предсказал специалист.

Также астролог заявил, что удачно расположенный в гороскопе политика Марс принесет ей перемены в личной жизни. Либо, по мнению Росса, выяснится, что «Тимошенко давно не живет со своим мужем, и она вступит в брак со своим любовником», либо «в ее жизни появится новый человек, молодой партнер, который будет лет на 20 младше».