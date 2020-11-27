«К сожалению, дата визита в Украину пока не утверждена, но надеюсь, что в ближайшее время. Не могу сказать точнее, согласовываем», — сказала Тихановская.
Она отметила, что детали визита она обсуждает с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.
«Условий нам не выдвигают, у нас будет дружеская встреча», — заверила оппозиционер.
После президентских выборов, которые состоялись 9 августа 2020 года, в Белоруссии продолжается политический кризис, который сопровождается массовыми протестами, задержаниями журналистов и оппозиционеров, а также силовым разгоном акций. Протестующие называют результаты выборов, согласно которым действующий президент Александр Лукашенко одержал победу с более 80% поддержки, фальсификацией.