Один из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская в ближайшее время намерена посетить Украину. Об этом она заявила 26 ноября в интервью «Радио Свобода»

Тихановская откровенно рассказала об отношении к России © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк сказала Тихановская.

Она отметила, что детали визита она обсуждает с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

«Условий нам не выдвигают, у нас будет дружеская встреча», — заверила оппозиционер.

После президентских выборов, которые состоялись 9 августа 2020 года, в Белоруссии продолжается политический кризис, который сопровождается массовыми протестами, задержаниями журналистов и оппозиционеров, а также силовым разгоном акций. Протестующие называют результаты выборов, согласно которым действующий президент Александр Лукашенко одержал победу с более 80% поддержки, фальсификацией.