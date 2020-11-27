Владелец сервиса доставки еды Menu.by Ваан Керобян стал главой Министерства экономики Армении. Соответствующий указ подписал президент республики Армен Саркисян, сообщает Sputnik Беларусь

Земля и камни: в Нагорном Карабахе возникли новые проблемы © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк Тигран Хачатрян покинул свой пост на фоне политического кризиса, охватившего Армению, после подписания трехстороннего мирного соглашения по Нагорному Карабаху.

В отставку за последнее время ушел ряд высокопоставленных чиновников, в том числе министр обороны Давид Тоноян.

«Месяц назад Ваан Керобян уехал из Минска добровольцем в Нагорный Карабах. Премьер-министр Никол Пашинян отметил заслуги белорусского армянина, предложив ответственный пост», — говорится в сообщении.

В июне этого года компания Керобяна решила уйти с рынка Украины из-за ситуации с пандемией коронавируса, сосредоточив свои усилия на развитии бизнеса в Армении и Белоруссии.

После полутора месяцев ожесточенных боев в Нагорном Карабахе Баку и Ереван при посредничестве России 10 ноября договорились о полном прекращении боевых действий. Армянская сторона согласилась на передачу нескольких районов, а также части территории непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.