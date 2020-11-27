Фракция «Слуга народа» решила отказаться от проведения новогоднего корпоратива из-за сложной ситуации с распространением коронавируса. Об этом 26 ноября сообщила заместитель председателя фракции, депутат Евгения Кравчук, передает glavred.info

Ткаченко хочет ввести двухнедельный локдаун на Новый год © Facebook, Олександр Ткаченко сказала Кравчук.

Также она посоветовала украинцам избегать праздничных поездок к пожилым людям, ведь они находятся в зоне риска заболеваемости коронавирусом.

В прошлом году фракция «Слуга народа» устраивала новогодний корпоратив, билет на который стоил 2,5 тыс. гривен (почти 7 тыс. рублей).