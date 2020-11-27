«Конечно, никакого корпоратива не будет, и это даже не обсуждалось. Более того, я думаю, что в целом празднование этого Нового года и Рождества должно пройти в более цифровом формате. И, конечно, как раз и частным компаниям следует избежать организации корпоративов. Потому что, к сожалению, это может иметь отрицательный результат и резкий всплеск заболеваемости», — сказала Кравчук.
Также она посоветовала украинцам избегать праздничных поездок к пожилым людям, ведь они находятся в зоне риска заболеваемости коронавирусом.
В прошлом году фракция «Слуга народа» устраивала новогодний корпоратив, билет на который стоил 2,5 тыс. гривен (почти 7 тыс. рублей).