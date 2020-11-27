Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко не подтвердил слухи о вероятном проведении досрочных парламентских выборов. Об этом он заявил в выпуске программы «Бацман» на YouTube 26 ноября

«Вопрос того, что выборы будут весной, например, — этого вопроса, судя по тому, что я вижу, нет вообще в повестке дня. Есть вопросы объективные, которые происходят в работе Рады… Все понимают, что есть вопросы по работе, но мы стараемся их как-то решить, консолидировать единство фракций, особенно "Слуги народа"», — рассказал Тимошенко.

Бортник рассказал, выгодно ли Зеленскому проводить досрочные выборы в Верховную Раду © rada.gov.ua

Ранее глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что Владимир Зеленский «должен перезагрузить Верховную Раду, если будет системное непонимание президента его собственной фракцией».