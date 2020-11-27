«Вопрос того, что выборы будут весной, например, — этого вопроса, судя по тому, что я вижу, нет вообще в повестке дня. Есть вопросы объективные, которые происходят в работе Рады… Все понимают, что есть вопросы по работе, но мы стараемся их как-то решить, консолидировать единство фракций, особенно "Слуги народа"», — рассказал Тимошенко.
Однако он отметил, что есть нехорошие сигналы: по его словам, то, что партии после завершения местных выборов не распускают избирательные штабы, определенным образом дестабилизирует ситуацию в стране.
Ранее глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что Владимир Зеленский «должен перезагрузить Верховную Раду, если будет системное непонимание президента его собственной фракцией».