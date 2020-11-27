Украинская певица Оля Полякова, сетовавшая на экономические проблемы звезд в карантин, заявила, что, если руководство страны не примет какие-то решения, селебрити «начнут жаловаться» своим многомиллионным аудиториям. Эфир с участием исполнительницы транслировался на YouTube-канале ТСН 26 ноября

Полякова рассказала, что она работает как частный предприниматель и сейчас «жить не за что» и ей самой, и ее коллективу. По словам певицы, ее музыканты и танцовщики уже пошли работать курьерами и таксистами, чтобы свести концы с концами. При этом власти на сотрудников шоу-бизнеса не обращают никакого внимания.

«И нас не поддерживают, на нас не обращают внимания… Вы хотите, чтобы мы со своих прекрасных аккаунтов в 2, 3, 4, 8 миллионов подписчиков начали жаловаться?» — пригрозила Полякова.

В октябре у Поляковой состоялся концерт в Харькове, после которого в городе началась вспышка коронавируса. Власти связали заболеваемость именно с массовым мероприятием звезды, за что и обвинили певицу и организаторов концертов.

Между тем Украина стабильно бьет антирекорды по суточному приросту новых заражений COVID-19, за последний день зарегистрировано более 16 тысяч таких случаев, смертей — почти 12 тысяч.