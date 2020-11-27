Во время рабочей поездки в Днепропетровскую область президент Украины Владимир Зеленский навестил родителей. Совместным снимком он поделился в Facebook 26 ноября

На фото украинский президент вместе с матерью и отцом сидит за накрытым столом.

«Кривбасссссс!!!! Папааа!!! Мамааааа!!!! Люблюююю!!!» — подписал Зеленский снимок.

В сети обратили внимание, что интерьер квартиры родителей президента не современный, а, скорее, устаревший, обстановка очень скромная.

«Президент тоже человек», «Вот смотрю, и хочется верить в добрые намерения, но парламент, Кабинет министров и прочие назначенцы не улучшают жизнь простых украинцев», «Вы должны позаботиться о благосостоянии и других родителей», «Почему без масок? Вдруг принес заразу в дом?» — забеспокоились подписчики.

«Вовины тысячи». Зеленский рассказал, кому власть поможет деньгами © Facebook, Національний банк України | Facebook, Національний банк України | Перейти в фотобанк Андрей Ермак либо пресс-секретарь Юлия Мендель.

Родители украинского лидера давно живут в Кривом Роге, они более 40 лет в браке. Александр Семенович Зеленский — известный профессор, доктор технических наук, завкафедрой информатики и информационных технологий Криворожского экономического института. Мать Римма Владимировна занималась инженерными технологиями.