На фото украинский президент вместе с матерью и отцом сидит за накрытым столом.
«Кривбасссссс!!!! Папааа!!! Мамааааа!!!! Люблюююю!!!» — подписал Зеленский снимок.
В сети обратили внимание, что интерьер квартиры родителей президента не современный, а, скорее, устаревший, обстановка очень скромная.
«Президент тоже человек», «Вот смотрю, и хочется верить в добрые намерения, но парламент, Кабинет министров и прочие назначенцы не улучшают жизнь простых украинцев», «Вы должны позаботиться о благосостоянии и других родителей», «Почему без масок? Вдруг принес заразу в дом?» — забеспокоились подписчики.
Кроме того, в комментариях задаются вопросом, кто же сделал фото и для кого на столе четвертая стопка. По мнению некоторых комментаторов, загадочный четвертый участник посиделок — глава Офиса президента Андрей Ермак либо пресс-секретарь Юлия Мендель.
Родители украинского лидера давно живут в Кривом Роге, они более 40 лет в браке. Александр Семенович Зеленский — известный профессор, доктор технических наук, завкафедрой информатики и информационных технологий Криворожского экономического института. Мать Римма Владимировна занималась инженерными технологиями.