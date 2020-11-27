Ни Минск, ни Киев для Вашингтона никакой самостоятельной ценности не представляют. Они лишь расходный инструмент для давления на Россию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала доктор экономических наук, директор института РУССТРАТ Елена Панина

Юрий Баранчик: Протесты в Белоруссии меняют формат © скриншот видео "ИА REGNUM"

«Так что заменить Лукашенко другим политиком четкой прозападной ориентации Соединенные Штаты будут пытаться продолжить. Хотя и не прямо своими руками, а посредством Польши и Прибалтики. Но чьи уши за ними торчат, мы и так понимаем достаточно ясно», — объяснила Елена Панина.

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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы уже в шестой раз отдали Лукашенко. Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%, после чего бежала в Литву.