Разница между ними заключается лишь в том, что Украина свое уже отработала, а Белоруссия пока сохраняет потенциал.
«Так что заменить Лукашенко другим политиком четкой прозападной ориентации Соединенные Штаты будут пытаться продолжить. Хотя и не прямо своими руками, а посредством Польши и Прибалтики. Но чьи уши за ними торчат, мы и так понимаем достаточно ясно», — объяснила Елена Панина.
Полностью интервью можно почитать здесь.
Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы уже в шестой раз отдали Лукашенко. Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%, после чего бежала в Литву.