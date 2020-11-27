Ядовитый паук оставил украинца без ног — фото

Несчастный случай произошел с 54-летним электромонтером Станиславом Бойко. Он обрезал виноград у себя на даче, где его укусил неизвестный паук. От укуса пошли серьезные осложнения на обе ноги. Станиславу пришлось ампутировать ноги.
По данным никопольского биолога Сергея Торопа, на юге Украины в связи с глобальным потеплением появились желтосумные колющие пауки. Они считаются самыми ядовитыми из представителей рода Хеиракантиум, обитающих в Европе.
«Его укус не смертелен, но способен вызвать сильную аллергическую реакцию. У пострадавших наблюдается острая жгучая боль, отек укушенного места, рвота, головокружение, озноб, повышение температуры и артериального давления», — рассказал Тороп.