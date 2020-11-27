Ядовитый паук оставил украинца без ног — фото

Под Днепром в Никополе мужчина остался без ног из-за укуса паука. Коллеги пострадавшего на днях попросили помощи для его семьи в Facebook-группе «Никополь ферросплавный»

Забрался в спальню. Самый ядовитый в мире паук покусал жителей Запорожья © Фото из соцсетей

По данным никопольского биолога Сергея Торопа, на юге Украины в связи с глобальным потеплением появились желтосумные колющие пауки. Они считаются самыми ядовитыми из представителей рода Хеиракантиум, обитающих в Европе.

«Его укус не смертелен, но способен вызвать сильную аллергическую реакцию. У пострадавших наблюдается острая жгучая боль, отек укушенного места, рвота, головокружение, озноб, повышение температуры и артериального давления», — рассказал Тороп.