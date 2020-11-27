Проблему с недостатком кислородных концентраторов в больницах для лечения больных коронавирусом «пропустили». Об этом 26 ноября сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, передает издание «Гордон»

Украинец умер от COVID-19, отдав свой кислород сыну © РИА Новости, Сергей Пятаков | Перейти в фотобанк заявил Тимошенко.

По словам Тимошенко, он, как куратор регионального направления, занимается этим вопросом лично.

Тимошенко считает, что летом этот вопрос не решился в связи с проведением реформы децентрализации, отсутствием ответственных лиц в регионах и заключением в некоторых областях контрактов на установку кислородных станций только на следующий год.

За все время пандемии на Украине коронавирус выявили у 469 018 человек, летальных случаев — 8 565.