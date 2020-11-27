«Я согласен, что это проблема (недостаток кислородных концентраторов в больницах. — Ред.), которую мы пропустили. Нужно было этим заниматься в первую очередь. Сейчас наверстываем упущенное. Думаю, у нас это получится», — заявил Тимошенко.
По словам Тимошенко, он, как куратор регионального направления, занимается этим вопросом лично.
Тимошенко считает, что летом этот вопрос не решился в связи с проведением реформы децентрализации, отсутствием ответственных лиц в регионах и заключением в некоторых областях контрактов на установку кислородных станций только на следующий год.
За все время пандемии на Украине коронавирус выявили у 469 018 человек, летальных случаев — 8 565.