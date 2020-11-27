Поставки вакцины от коронавируса в США начнутся, вероятно, на следующей неделе. Об этом 26 ноября сообщил президент страны Дональд Трамп, общаясь по видеосвязи с американским воинским контингентом за рубежом, передает Reuters

Шмыгаль рассказал, когда на Украине появится вакцина от COVID-19 © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

При этом президент не уточнил, о каком именно препарате идет речь.

«Весь мир страдает от этой пандемии, не только мы, весь мир. Мы преодолеваем кривую [роста]», — заверил Трамп.

США остаются лидерами по числу заразившихся коронавирусом. В стране с начала пандемии выявили 12,8 миллиона инфицированных, 260 тысяч пациентов скончались.

Испытания своих вакцин в США проводят компании Johnson & Johnson, AstraZeneca, Moderna и Pfizer совместно с BioNTech. В начале ноября Pfizer сообщила, что созданная ею вакцина во время испытаний оказалась эффективной более чем на 90%. Затем компания подала заявку на регистрацию препарата в Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA). В случае одобрения заявки вакцину можно будет применять в середине-конце декабря, сказали в Pfizer.