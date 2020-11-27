Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) обнаружили тайник с большим количеством оружия, боеприпасов и взрывчатки в здании президиума Национальной академии аграрных наук в центральном районе Киева. Об этом 26 ноября сообщили на сайте ведомства

Вооруженный взрывчаткой мужчина захватил автобус с заложниками в Луцке © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Силовики уже изъяли 4 РПГ, 2 автомата, почти 40 гранат РГД-5 и Ф-1, несколько пистолетов, 2 артиллерийских снаряда и большое количество патронов к автоматическому оружию.

Обыск проводился в рамках расследования уголовного дела по фактам завладения должностными лицами имуществом Национальной академии аграрных наук Украины. Руководство академии также подозревается в легализации имущества, полученного преступным путем, и получении неправомерной выгоды. Следственные действия по делу продолжаются.