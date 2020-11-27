«Эта идея выражается в том, чтобы сделать из Украины «анти-Россию», мы все должны умереть для того, чтобы как-то насолить России», — сказал он.
Украинские чиновники, в свою очередь, соревнуются между собой в том, кто больше «нагадит» России, чтобы показать свой патриотизм.
Однако в этом соревновании были уничтожены украинская промышленность, социальная сфера, медицина и образование, подчеркнул Кузьмин.
По его словам, Украина не является субъектом международной политики, поскольку принятая бывшим главой государства Петром Порошенко стратегия национальной обороны предусматривает использование странами НАТО территории страны для войны с Россией. Он назвал этот документ государственным преступлением, который сделал из страны потенциальный театр военных действий.
Кроме того, согласно указу нынешнего президента Владимира Зеленского, страны НАТО могут на протяжении всего года проводить в стране военные учения. И теперь, по словам Кузьмина, каждый день иностранные военные самолеты летают над территорией Украины вдоль границы с Россией.
«И представьте себе ситуацию, когда бомбардировщики НАТО с территории Украины на учениях отрабатывают подход к российской границе, вторжение, бомбометание и отход назад. Что должны делать русские?» — сказал он.