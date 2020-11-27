Чисто военного решения в вопросе возвращения Донбасса нет. Об этом 26 ноября заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) генерал Руслан Хомчак, передает «Новое время»

Эксперт объяснил, как Донбасс может повторить судьбу Южной Осетии при Байдене © REUTERS, Alexander Ermochenko | REUTERS, Alexander Ermochenko | Перейти в фотобанк сказал Хомчак.

По его словам, это невозможно по трем причинам. В частности, в случае применения силы Киев нарушит международное гуманитарное право в части военных действий на территории густонаселенных районов. Кроме того, украинские военнослужащие будут нести серьезные потери. Еще одной причиной, по утверждению Хомчака, якобы является риск вмешательства России.

Ранее постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявлял, что власти Украины провалили поручения «нормандского саммита» в Париже, прошедшего в декабре 2019 года, которые касаются согласования с Донецком и Луганском правовых аспектов особого статуса Донбасса.

По его словам, Киев не проделал работу по приданию закону об особом статусе Донбасса постоянного характера и отражению особенностей самоуправления региона в конституции страны, в «подвешенном» состоянии находится и механизм введения статусного закона в действие по «формуле Штайнмайера».