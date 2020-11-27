Он отметил, что одного президентского срока «объективно недостаточно», чтобы изменить ситуацию в стране.
По словам Тимошенко, Зеленский сообщит народу, если решит уйти после первого срока.
«Но я не вижу такой ситуации сейчас в принципе. Потому что президент действительно открыто хочет сделать страну другой, развитой. Это же президент решает, уйдет он или нет, но такого вопроса вообще нет на повестке», — сказал Тимошенко.
В мае Зеленский допустил возможность того, что он пойдет на второй срок. Он заявил, что одного срока для выполнения всех планов и обещаний ему не хватит. Однако окончательное решение о выдвижении на второй срок он примет, только если увидит большую поддержку народа.
На прошлой неделе опрос, проведенный социологической группой «Рейтинг», показал, что Зеленскому доверяют менее половины (46%) жителей Украины.