«Была большая подготовка. И Бузова, и Трубач спрашивали разрешения Моисеева, чтобы спеть эту песню. Борис с удовольствием разрешил им это сделать. Он счастлив. Правда, сожалеет, что все прошло без него», — сказал помощник Моисеева Сергей Горох.
По его словам, исполнители этого хита, Трубач и Моисеев, изначально хотели сделать трио, но так и не нашли подходящей певицы, а теперь «все сошлось», поэтому, несмотря на проблемы со здоровьем, Моисеев выразил желание присоединиться к коллегам.
Впервые «Голубая луна» прозвучала на «Песне года-98», тогда она стала хитом, который играл, что называется, «из каждого утюга» и принес исполнителям бешеную популярность.
Автором композиции был Трубач, который продолжает работать, а вот Моисеев за последнее десятилетие перенес 2 инсульта и, по словам отдельных коллег по цеху, прикован к постели. Эти слухи опровергает помощник артиста.