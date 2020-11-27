В эфире телеканала НТВ вышел первый выпуск музыкального шоу «Суперстар! Возвращение», в котором певец Николай Трубач спел свой старый хит «Голубая луна» с молодой исполнительницей Ольгой Бузовой. Их коллега Борис Моисеев обещает присоединиться к дуэту, написал «Вокруг-тв» 25 ноября

«Была большая подготовка. И Бузова, и Трубач спрашивали разрешения Моисеева, чтобы спеть эту песню. Борис с удовольствием разрешил им это сделать. Он счастлив. Правда, сожалеет, что все прошло без него», — сказал помощник Моисеева Сергей Горох.

По его словам, исполнители этого хита, Трубач и Моисеев, изначально хотели сделать трио, но так и не нашли подходящей певицы, а теперь «все сошлось», поэтому, несмотря на проблемы со здоровьем, Моисеев выразил желание присоединиться к коллегам.

Пенсионер, который хочет покоя: Азиза рассказала о состоянии Бориса Моисеева © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк

Автором композиции был Трубач, который продолжает работать, а вот Моисеев за последнее десятилетие перенес 2 инсульта и, по словам отдельных коллег по цеху, прикован к постели. Эти слухи опровергает помощник артиста.