Удивило артистку то, что многие в ответ на ее предложение отказывались, причем многие делали это в грубой форме. Певица сказала, что впервые видит людей, которые отвечают, что им ничего не нужно.
Возможно, люди резко реагировали, потому что не узнали певицу. Она надела черное пальто, маску и темные очки. Однако в конце поездки Милявская все-таки встретила человека, который с благодарностью принял ее подарки.
В среду, 25 ноября, Лолита Милявская пожаловалась на затруднительное материальное положение артистов из-за отмены концертов в карантин. Певица владеет элитными апартаментами в Болгарии, однако продать их она пока не решается.