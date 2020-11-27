Певица украинского происхождения Лолита Милявская организовала необычную благотворительную акцию: спустилась в московское метро, чтобы подарить людям подушки и одеяла, но их реакция очень удивила звезду, пишут «Дни.ру» 26 ноября

«А я патриот»: Пенкин затаил обиду © Пенкин,Инстаграм

Возможно, люди резко реагировали, потому что не узнали певицу. Она надела черное пальто, маску и темные очки. Однако в конце поездки Милявская все-таки встретила человека, который с благодарностью принял ее подарки.

В среду, 25 ноября, Лолита Милявская пожаловалась на затруднительное материальное положение артистов из-за отмены концертов в карантин. Певица владеет элитными апартаментами в Болгарии, однако продать их она пока не решается.