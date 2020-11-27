Если оценить финансовую сторону обвинений, выдвинутых против экс-кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико, невозможно, то с политической точки зрения их мотивы очевидны. Об этом политолог, сопредседатель белорусско-российской Гражданской инициативы «Союз» Станислав Бышок сказал в интервью изданию Украина.ру

Политолог: Дело Бабарико - это расправа Лукашенко над самым сильным оппонентом © Facebook, Виктор Бабарико Виктор Бабарико обвиняется в получении взяток в составе организованной группы в особо крупном размере, а также в легализации средств, полученных преступным путем в особо крупном размере.

«В политической плоскости ситуация представляется до неприличия прозрачной: встроенный в деловую элиту Белоруссии успешный банкир решает поучаствовать в президентской гонке… набирает популярность… И внезапно оказывается, что он — агент какого-то воображенного либерального подполья в России, которое, потренировавшись "на зайцах" и сместив [президента Белоруссии Александра] Лукашенко, хочет провести ту же операцию уже в собственной стране», — отметил политолог.

Тем не менее эта история, по его словам, в белорусском обществе энтузиазма не вызвала: ее перестали раскручивать, сконцентрировавшись на финансовых махинациях.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы уже в шестой раз отдали Лукашенко. Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%, после чего бежала в Литву.

Голосованию предшествовал ряд скандалов. Так, к участию в выборах не были допущены два кандидата: Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало. Цепкало покинул Белоруссию, впоследствии отправился на Украину, Бабарико был арестован. Также арестован муж Тихановской блогер Сергей Тихановский.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.