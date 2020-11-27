Парадоксальным образом коронавирус, снижение уровня жизни, президентские выборы толкнули одну часть белорусских избирателей к оппозиции, рассказал в интервью изданию Украина.ру белорусский политолог Петр Петровский

Однако попытка государственного переворота, насилие, травля и буллинг со стороны протестующих подтолкнули большую часть общества к власти.

«Если до выборов многие голосовали за Лукашенко только потому, что альтернативы не было, то теперь Лукашенко с его волей и хваткой характеризуется среди них как защитник. Этим избирателям нужен кто-то сильный, кто тебя защитит прямо здесь и сейчас и гарантированно даст тебе хоть что-то кроме обещаний и лозунгов», — сказал собеседник издания.

Артем Агафонов: Взрывы и поджоги автомобилей силовиков в Беларуси обыденное явление © vk.com, Артем Агафонов

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.