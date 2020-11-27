Президент Дональд Трамп изменил США, и отменить это уже невозможно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский

Украинский кадр: в администрации Байдена появится человек, тесно связанный с Киевом © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

«Многие мои коллеги говорят, что Байден игнорирует левую повестку, которая фактически вывела на улицы BLM (движение за права темнокожих людей Black Lives Matter. — Ред.), Антифа (антифашистское движение. — Ред.) и прочие массы людей, поскольку среди людей, которые сейчас являются частью его команды, нет ни одного представителя левого крыла», — сказал политолог.

Тем не менее Байдену все равно придется учитывать интересы левого лагеря. В некоторых случаях Байдену удастся отменить особенно одиозные решения Трампа, например, он вернется в договоренность по климату (Парижское соглашение по климату. — Ред.), вернется в Юго-Восточную Азию, откуда Трамп США, по сути, вывел, добавил Михаил Погребинский.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Голосование на выборах президента США завершилось 3 ноября, официально результаты обработки бюллетеней будут объявлены позднее в этом месяце. Джо Байден уже назвал себя победителем, однако Дональд Трамп намерен опротестовать в судебном порядке результаты голосования в ключевых штатах. Тем не менее администрация действующего президента уже запустила процесс передачи власти Байдену.