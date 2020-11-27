По его словам, политика, которую будет проводить Байден, тоже будет отчасти трампистская.
«Многие мои коллеги говорят, что Байден игнорирует левую повестку, которая фактически вывела на улицы BLM (движение за права темнокожих людей Black Lives Matter. — Ред.), Антифа (антифашистское движение. — Ред.) и прочие массы людей, поскольку среди людей, которые сейчас являются частью его команды, нет ни одного представителя левого крыла», — сказал политолог.
Тем не менее Байдену все равно придется учитывать интересы левого лагеря. В некоторых случаях Байдену удастся отменить особенно одиозные решения Трампа, например, он вернется в договоренность по климату (Парижское соглашение по климату. — Ред.), вернется в Юго-Восточную Азию, откуда Трамп США, по сути, вывел, добавил Михаил Погребинский.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Голосование на выборах президента США завершилось 3 ноября, официально результаты обработки бюллетеней будут объявлены позднее в этом месяце. Джо Байден уже назвал себя победителем, однако Дональд Трамп намерен опротестовать в судебном порядке результаты голосования в ключевых штатах. Тем не менее администрация действующего президента уже запустила процесс передачи власти Байдену.