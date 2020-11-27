Байден заявил о намерении принять новый закон о мигрантах, который обеспечит американским гражданством 11 миллионов нелегалов, которых Трамп планировал выслать за пределы США. Об этом в своей статье «Неотрампизм президента Байдена» для издания Украина.ру написал политолог Ростислав Ищенко

Александр Шпаковский: Байден попытается включить Белоруссию в «ошейник» вокруг России © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Если Байдену удастся провести закон, то республиканцам будет крайне трудно вернуться к власти законным путём в ближайшие пару десятилетий. Страна расколота пополам, а одиннадцать миллионов голосов — солидный перевес, который республиканцам будет нечем перебить. Особенно в условиях, когда сторонники Байдена заявляли, что проголосуют за него, даже если он окажется серийным убийцей и насильником и совершит что-то ужасное с ними самими или с их детьми», — считает политолог.

Очевидно, что такой подход будет распространяться и на других демократических кандидатов. Равно как республиканские реднеки будут голосовать за своих, какие бы преступления они ни совершили.

Полностью статью можно прочитать здесь.