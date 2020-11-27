Можно не сомневаться, что этот законопроект вызовет куда более упорную борьбу республиканских и демократических законодателей, чем все внешнеполитические проблемы вместе взятые. Ведь речь идёт об одиннадцати миллионах потенциальных новых избирателей, которые будут поддерживать облагодетельствовавших их демократов.
«Если Байдену удастся провести закон, то республиканцам будет крайне трудно вернуться к власти законным путём в ближайшие пару десятилетий. Страна расколота пополам, а одиннадцать миллионов голосов — солидный перевес, который республиканцам будет нечем перебить. Особенно в условиях, когда сторонники Байдена заявляли, что проголосуют за него, даже если он окажется серийным убийцей и насильником и совершит что-то ужасное с ними самими или с их детьми», — считает политолог.
Очевидно, что такой подход будет распространяться и на других демократических кандидатов. Равно как республиканские реднеки будут голосовать за своих, какие бы преступления они ни совершили.
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