Правящая элита Казахстана больше опасается стать марионеткой Пекина, потеряв суверенитет своей власти, чем притязаний Китая на свою территорию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал казахстанский политолог Талгат Мамырайымов

«Вот это их больше беспокоит, а то, что Китай делает какие-то эскапады, намекая на территорию Казахстана, как и на территории других стран Центральной Азии, дает повод нашей элите заявлять Вашингтону, что нужно что-то делать. В том числе и ситуация по Синьцзяню, по концентрационным лагерям, где находятся казахи, что используется как повод, чтобы давить на Пекин», — сказал эксперт.

Назарбаев объяснил, почему Казахстану не хватает демократии © РИА Новости, Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк Дональда Трампа.

Эта риторика продолжится и при Джо Байдене. Учитывая его предвыборную программу, он больше внимания будет уделять среднеазиатскому региону, чем Трамп, считает Талгат Мамырайымов.

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В апреле этого года Нур-Султан направил Китаю ноту протеста в связи с публикацией на одном из китайских сайтов статьи, автор которой оспаривал принадлежность Казахстану его территорий.