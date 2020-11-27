«Вот это их больше беспокоит, а то, что Китай делает какие-то эскапады, намекая на территорию Казахстана, как и на территории других стран Центральной Азии, дает повод нашей элите заявлять Вашингтону, что нужно что-то делать. В том числе и ситуация по Синьцзяню, по концентрационным лагерям, где находятся казахи, что используется как повод, чтобы давить на Пекин», — сказал эксперт.
По его словам, казахстанская элита это активно использовала при правлении Дональда Трампа.
Эта риторика продолжится и при Джо Байдене. Учитывая его предвыборную программу, он больше внимания будет уделять среднеазиатскому региону, чем Трамп, считает Талгат Мамырайымов.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
В апреле этого года Нур-Султан направил Китаю ноту протеста в связи с публикацией на одном из китайских сайтов статьи, автор которой оспаривал принадлежность Казахстану его территорий.