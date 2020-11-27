Светлана Тихановская и ее штаб рассчитывают, что при президентстве Джо Байдена им выделят дополнительные ресурсы, и это позволит им оседлать протесты в Белоруссии. Об этом рассказал специалист по Белоруссии Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру

Андрей Суздальцев: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

«Даже Путин поначалу говорил, что тема Майдана на Украине — это тема социально-экономическая. Это возмущение «новой мафией» Януковича и новыми олигархами. Но это же все было потом заменено националистами», — указал Суздальцев.

Политолог добавил, что штаб Тихановской представляет собой опытную и хорошо обученную националистическую оппозицию, которая при помощи этих денег сможет оседлать протест, и в любой момент Белоруссия сможет стать новой Украиной.

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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.