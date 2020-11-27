При президентстве Джо Байдена посол США все же вернется в Белоруссию. Но это не означает, что Вашинтгон таким образом признает режим Александра Лукашенко. Об этом рассказал специалист по Белоруссии Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру

Фактор Байдена: как изменятся американо-белорусские отношения © Скриншот из видео Украина.ру

«А Тихановская и её команда понимает, что Байден настроен очень воинственно, они могут рассчитывать на некие ресурсы, и это позволит ей оседлать эти протесты, которые до этого были не за нее, а против Лукашенко», — указал Суздальцев.

А это уже будет чревато тем, что социально-экономическая природа белорусского протеста приобретет антироссийский характер, и в Белоруссии может повториться сценарий украинского кризиса, добавил политолог.

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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.