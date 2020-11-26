Правоохранители обнаружили тайник с боеприпасами возле административных зданий в центре Киева. Об этом в четверг, 26 ноября, сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины (СБУ)

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