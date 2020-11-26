«Служба безопасности Украины выявила в Печерском районе столицы тайник с большим количеством оружия, боеприпасов и взрывчатки в главном офисе одной из государственных организаций. Арсенал сохранялся в подвальных помещениях учреждения, расположенного вблизи административных зданий органов центральной исполнительной власти», — говорится в сообщении на сайте СБУ.
Во время обысков были изъяты четыре РПГ, два автомата, почти 40 гранат РГД-5 и Ф-1, несколько пистолетов, а также два артиллерийских снаряда и большое количество патронов к автомату.
В настоящее время продолжаются обыски.