За резолюцию проголосовали 613 депутатов, 41 депутат проголосовал против, 35 воздержались.
В тексте резолюции парламентарии требуют быстрого, тщательного, беспристрастного и независимого расследования смерти Романа Бондаренко, а также связанных с протестами смертей Александра Тарайковського, Александра Вихря, Артема Парукова, Геннадия Шутова и Константина Шишмакова.
Кроме того, резолюция поддерживает решение Верховной Рады Украины работать над третьим пакетом санкций, направленных против фирм и олигархов, связанных с Лукашенко, а также призывает к расширению санкционного списка ЕС.
Также документ содержит призывы к полному замораживанию переводов средств ЕС для белорусского правительства и контролируемых государством проектов, включая займы Европейского инвестиционного банка, Европейского банка реконструкции и развития и других.
Ранее министры иностранных дел стран Евросоюза договорились начать подготовку к новому раунду санкций против Лукашенко. Ожидается, что окончательно санкционный пакет будет сформулирован к концу ноября-началу декабря.