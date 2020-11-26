Депутаты Европарламента поддержали проект резолюции о нарушениях прав человека в Белоруссии, в частности, убийстве оппозиционера Романа Бондаренко. Об этом в четверг, 26 ноября, сообщило издание «Европейская правда» со ссылкой на официальный сайт Европарламента

За резолюцию проголосовали 613 депутатов, 41 депутат проголосовал против, 35 воздержались.

В тексте резолюции парламентарии требуют быстрого, тщательного, беспристрастного и независимого расследования смерти Романа Бондаренко, а также связанных с протестами смертей Александра Тарайковського, Александра Вихря, Артема Парукова, Геннадия Шутова и Константина Шишмакова.

Кроме того, резолюция поддерживает решение Верховной Рады Украины работать над третьим пакетом санкций, направленных против фирм и олигархов, связанных с Лукашенко, а также призывает к расширению санкционного списка ЕС.

Европа готовит новые санкции против Белоруссии © РИА Новости, Виктор Драчев | Перейти в фотобанк

Ранее министры иностранных дел стран Евросоюза договорились начать подготовку к новому раунду санкций против Лукашенко. Ожидается, что окончательно санкционный пакет будет сформулирован к концу ноября-началу декабря.