В результате поражения Игоря Додона на выборах президента Молдовы российское руководство понесло определенные имидживые потери. Поэтому вряд ли Москва намеренно добивалась его проигрыша. Об этом рассказал молдавский политолог Корнел Чуря в интервью изданию Украина.ру

Корнел Чуря: Все президенты Молдовы выступают за вывод миротворцев из Приднестровья © © Sputnik / Rodion Proca Игоря Додона приводят аргумент, что Москве даже выгодна победа прозападного кандидата Майи Санду, поскольку она не сможет, прикрываясь своей якобы пророссийскостью, выпрашивать у России деньги и ресурсы.

Эксперт отметил, что относится к этому тезису скептически, потому что Москва больше помогала Кишиневу преференциями в экспорте, но в денежном плане она много не вкладывала в Молдавию.

«Более того, если бы это было так, то Путин не сделал бы те или иные заявления во время избирательной кампании. Он, хоть и не очень активно, но все-таки поддержал Додона. И этим сейчас пользуются западные комментаторы, которые радуются проигрышу Додона, считая его поражением Путина», — указал Чуря.

Поэтому было бы неверным радоваться тому, что после победы Санду российское руководство сразу же закроет кран, заключил собеседник издания.

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