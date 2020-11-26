В настоящее время на площади работает четверо монтажников и строительный кран.
«Сейчас рабочими монтируется металлический каркас, на который будет устанавливаться елка», — говорится в сообщении.
В связи с ростом числа заболевших коронавирусом на Украине организаторы новогодних праздников в Киеве переходят к «плану В»: ответственные за проведение Нового года решили максимально освободить центр столицы.
С Владимирского спуска в декабре уберут фуд-корты, на Софиевской площади оставят елку. Другие праздничные локации перенесут в район Арки дружбы народов и на территорию Владимирских горок.