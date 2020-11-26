На Софийской площади в Киеве началась установка главной новогодней елки страны. Об этом в четверг, 26 ноября, сообщило агентство «Украинские новости»

В настоящее время на площади работает четверо монтажников и строительный кран.

«Сейчас рабочими монтируется металлический каркас, на который будет устанавливаться елка», — говорится в сообщении.

«Оставим надежду»: Стала известна судьба новогодней елки в центре Киева © Стрингер

С Владимирского спуска в декабре уберут фуд-корты, на Софиевской площади оставят елку. Другие праздничные локации перенесут в район Арки дружбы народов и на территорию Владимирских горок.