Резолюция раздора. К чему приведет позиция Сената Франции по Нагорному Карабаху
Резолюция раздора. К чему приведет позиция Сената Франции по Нагорному Карабаху
© РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк
Отмена военного положения позволила бы оппозиции инициировать процесс отставки премьера и беспрепятственно проводить акции протеста — во время военного положения это запрещено.

Оппозиция добивается ухода главы правительства Пашиняна, обвиняя его в подписании невыгодного армянской стороне соглашения о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.

С инициативой отмены режима военного положения, объявленного 27 сентября из-за эскалации конфликта в Карабахе, выступили оппозиционные силы — фракции «Светлая Армения» и «Процветающая Армения».

За принятие законопроекта проголосовали 36 депутатов, против — 56, двое воздержались. Против отмены выступила правящая фракция «Мой шаг».