Отмена военного положения позволила бы оппозиции инициировать процесс отставки премьера и беспрепятственно проводить акции протеста — во время военного положения это запрещено.
Оппозиция добивается ухода главы правительства Пашиняна, обвиняя его в подписании невыгодного армянской стороне соглашения о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.
С инициативой отмены режима военного положения, объявленного 27 сентября из-за эскалации конфликта в Карабахе, выступили оппозиционные силы — фракции «Светлая Армения» и «Процветающая Армения».
За принятие законопроекта проголосовали 36 депутатов, против — 56, двое воздержались. Против отмены выступила правящая фракция «Мой шаг».