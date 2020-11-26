Парламент Армении на внеочередном заседании 26 ноября отказался отменить военное положение в стране, сообщает РИА Новости

Резолюция раздора. К чему приведет позиция Сената Франции по Нагорному Карабаху © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

Оппозиция добивается ухода главы правительства Пашиняна, обвиняя его в подписании невыгодного армянской стороне соглашения о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.

С инициативой отмены режима военного положения, объявленного 27 сентября из-за эскалации конфликта в Карабахе, выступили оппозиционные силы — фракции «Светлая Армения» и «Процветающая Армения».

За принятие законопроекта проголосовали 36 депутатов, против — 56, двое воздержались. Против отмены выступила правящая фракция «Мой шаг».