Дети, у которых коронавирус протекает бессимптомно, являются главными распространителями заболевания. Об этом в ходе выступления на Украинском женском конгрессе 26 ноября заявила инфекционист, доктор медицинских наук Ольга Голубовская

По словам медика, дети часто являются двигателями эпидемий, так как многие заболевания, как и COVID-19, переносят бессимптомно.

Суперраспространители коронавируса: как их избежать и самому не стать таким © REUTERS, Lim Huey Teng

«Если ребенок болен, или респираторный какой-то симптом, тогда группы риска должны где-то на 4-5 день от момента контакта с больным ребенком обследоваться», — подчеркнула Голубовская.

Согласно последним данным, на Украине коронавирус был диагностирован у 677 189 человек. За последние сутки заболевание выявили у 15 331 — это абсолютный рекорд для страны.