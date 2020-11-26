По словам медика, дети часто являются двигателями эпидемий, так как многие заболевания, как и COVID-19, переносят бессимптомно.
Она также отметила, что Украина переняла американскую систему, согласно которой если человек молодого возраста имеет симптомы респираторного заболевания, то это расценивается как коронавирус, пока не доказано обратное.
«Если ребенок болен, или респираторный какой-то симптом, тогда группы риска должны где-то на 4-5 день от момента контакта с больным ребенком обследоваться», — подчеркнула Голубовская.
Согласно последним данным, на Украине коронавирус был диагностирован у 677 189 человек. За последние сутки заболевание выявили у 15 331 — это абсолютный рекорд для страны.