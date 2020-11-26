Певица Настя Каменских оригинально подогрела интерес публики к выходу своего нового трека. Снимками в дерзком образе она поделилась в Instagram 26 ноября

Пост Каменских впервые не нарвался на хейт: что она показала © Настя Каменских. Инстаграм

«Друзья, уже завтра вы сможете увидеть, услышать и почувствовать мой vibe. Окунуться вместе со мной в эту историю о самых сильных чувствах. Тех, что наполняют нас и нашу жизнь смыслом, переворачивают все с ног на голову, но вместе с тем дарят самые незабываемые моменты, которые хочется чувствовать снова и снова. Я как никогда раньше открываюсь перед вами и мне очень хочется, чтобы вы тоже открыли себя этому вайбу», — заявила певица.

«Клёвые шорты», «Последнее фото не очень», «Ты огонь», «До J Lo тебе еще далеко»,«Трек про вайбер ждем с нетерпением», — отреагировали подписчики звезды.

Ранее Каменских пообещала подписчикам Audi за участие в конкурсе в соцсети, в ответ ее заподозрили в разводе ради увеличения охвата аудитории.