Артистка позирует в укороченном топе, не скрывающем фигуру, и кожаных шортах на шнуровке. Ее выражение лица в процессе фотосессии меняется от спокойного до вызывающе дерзкого.
«Друзья, уже завтра вы сможете увидеть, услышать и почувствовать мой vibe. Окунуться вместе со мной в эту историю о самых сильных чувствах. Тех, что наполняют нас и нашу жизнь смыслом, переворачивают все с ног на голову, но вместе с тем дарят самые незабываемые моменты, которые хочется чувствовать снова и снова. Я как никогда раньше открываюсь перед вами и мне очень хочется, чтобы вы тоже открыли себя этому вайбу», — заявила певица.
«Клёвые шорты», «Последнее фото не очень», «Ты огонь», «До J Lo тебе еще далеко»,«Трек про вайбер ждем с нетерпением», — отреагировали подписчики звезды.
Ранее Каменских пообещала подписчикам Audi за участие в конкурсе в соцсети, в ответ ее заподозрили в разводе ради увеличения охвата аудитории.