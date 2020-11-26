До тех пор, пока Литва входит в энергокольцо БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Литва, Латвия), не допустить энергию с БелАЭС на литовский рынок нереально, сказал советник президента Литвы по вопросам окружающей среды и инфраструктуры Ярослав Неверович 26 ноября

«Однозначного ответа на вопрос, что надо сделать, чтобы электроэнергия БелАЭС не могла попасть в Литву, до тех пор пока мы находимся в единой энергосистеме с Белоруссией и Россией, дать невозможно. Ее гарантированно не будет в нашей системе лишь тогда, когда мы осуществим синхронизацию с Польшей и отключим все линии с восточной системой», — цитирует Sputnik Неверовича.

«Политический» атом. БелАЭС как заложница кризиса власти в Белоруссии © belaes.by

Первый энергоблок станции 7 ноября вышел на мощность 400 мегаватт, электроэнергия стала поступать во все регионы страны.

Следом за этим литовский оператор Litgrid прекратил пропуск электроэнергии из соседней страны, снизив мощность для коммерческого потока до нуля.