«Однозначного ответа на вопрос, что надо сделать, чтобы электроэнергия БелАЭС не могла попасть в Литву, до тех пор пока мы находимся в единой энергосистеме с Белоруссией и Россией, дать невозможно. Ее гарантированно не будет в нашей системе лишь тогда, когда мы осуществим синхронизацию с Польшей и отключим все линии с восточной системой», — цитирует Sputnik Неверовича.
БелАЭС находится под Островцом, всего в 50 километрах от Вильнюса.
Первый энергоблок станции 7 ноября вышел на мощность 400 мегаватт, электроэнергия стала поступать во все регионы страны.
Следом за этим литовский оператор Litgrid прекратил пропуск электроэнергии из соседней страны, снизив мощность для коммерческого потока до нуля.