Ранее Конституционный суд Молдавии признал устаревшим принятый во времена СССР закон о функционировании языков. Документ гласит, что русский язык на территории республики является средством межнационального общения.
«Я принял решение выступить с законодательной инициативой и зарегистрировать новый̆ закон "О функционировании языков на территории Республики Молдова". Прежний, принятый еще 1 сентября 1989 года, в июне 2018 года был объявлен Конституционным судом "устаревшим", в связи с чем в данной сфере возник законодательный вакуум, который необходимо заполнить», — написал президент.
Партия социалистов на днях зарегистрировала законопроект о статусе русского языка как языка межнационального общения в Молдавии. Авторы законопроекта рассчитывают на поддержку Партии действия и солидарности, которую возглавляет Майя Санду, недавно победившая на президентских выборах.
В своей предвыборной речи Санду заявляла, что будет защищать права русскоязычных.