Действующий президент Молдавии Игорь Додон выступит с законодательной инициативой о принятии нового закона о функционировании языков на территории республики, в том числе русского языка. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook 26 ноября

Ранее Конституционный суд Молдавии признал устаревшим принятый во времена СССР закон о функционировании языков. Документ гласит, что русский язык на территории республики является средством межнационального общения.

«Я принял решение выступить с законодательной инициативой и зарегистрировать новый̆ закон "О функционировании языков на территории Республики Молдова". Прежний, принятый еще 1 сентября 1989 года, в июне 2018 года был объявлен Конституционным судом "устаревшим", в связи с чем в данной сфере возник законодательный вакуум, который необходимо заполнить», — написал президент.

От Москвы на Запад. Что нужно знать о новом президенте Молдавии Майе Санду © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Майя Санду, недавно победившая на президентских выборах.

В своей предвыборной речи Санду заявляла, что будет защищать права русскоязычных.