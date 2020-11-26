Выяснилось, что возглавлял преступную группу начальник одного из отделений инспекторов пограничной службы Мукачевского пограничного отряда.
«Установлено, что указанный начальник привлекая к преступной деятельности 4 жителей Закарпатской области в период мая-ноября 2020 года, с помощью летательного аппарата типа «автожир», осуществляли незаконное перемещение лиц и табачных изделий через государственную границу Украины с Венгрией», — говорится в сообщении.
Кроме того, среди задержанных был священнослужитель с признаками алкогольного опьянения.
На месте были обнаружены летательный аппарат типа «автожир» и 4 транспортных средства (1 грузовой, 3 легковых автомобиля). Также было изъято около 7500 пачек сигарет.