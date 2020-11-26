Следствие разоблачило группу из пятерых контрабандистов, наладивших незаконное перемещение через государственную границу Украины табачных изделий. Об этом сообщила пресс-служба Госбюро расследований Украины в Fаcebook 26 ноября

Выяснилось, что возглавлял преступную группу начальник одного из отделений инспекторов пограничной службы Мукачевского пограничного отряда.

«Установлено, что указанный начальник привлекая к преступной деятельности 4 жителей Закарпатской области в период мая-ноября 2020 года, с помощью летательного аппарата типа «автожир», осуществляли незаконное перемещение лиц и табачных изделий через государственную границу Украины с Венгрией», — говорится в сообщении.

На границе Украины и Молдавии обнаружили трубопровод для контрабанды спирта © РИА Новости, Александр Мазуркевич | Перейти в фотобанк

На месте были обнаружены летательный аппарат типа «автожир» и 4 транспортных средства (1 грузовой, 3 легковых автомобиля). Также было изъято около 7500 пачек сигарет.