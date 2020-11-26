Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку телерадиокомпании «Новые коммуникации», которая работает в городе Львов под логотипом ZIK, 26 ноября сообщает Интерфакс-Украина

Украинский телеканал потребовал у полиции защиты от радикалов © tv.112.ua

«Распространяемые в анонсе лексемы имеют признаки скрытого призыва зрителя к разжиганию вражды по отношению к неопределенной социальной категории "соросята" и лиц по признакам их принадлежности к гражданству США», — говорится в сообщении Нацсовета.

В ведомстве уверены, что формулировка в видео была написана с использованием метода речевого манипулирования сознанием с целью сформировать у зрителей негативное отношение и желание действовать против определенных лиц, которые «по мнению руководства телерадиокомпании, виновны в трагедиях украинского народа с 2014 года».

В Нацсовете подчеркнули, что канал должен был учитывать «общую напряженную ситуацию в Украине» и всячески избегать формирования негативного образа западных «партнеров и союзников».