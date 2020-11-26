На сайте регулятора обозначено, что причиной послужила трансляция анонса телемарафона «Реванш соросятни», вышедшего в эфир 11 ноября 2020 года.
«Распространяемые в анонсе лексемы имеют признаки скрытого призыва зрителя к разжиганию вражды по отношению к неопределенной социальной категории "соросята" и лиц по признакам их принадлежности к гражданству США», — говорится в сообщении Нацсовета.
В ведомстве уверены, что формулировка в видео была написана с использованием метода речевого манипулирования сознанием с целью сформировать у зрителей негативное отношение и желание действовать против определенных лиц, которые «по мнению руководства телерадиокомпании, виновны в трагедиях украинского народа с 2014 года».
В Нацсовете подчеркнули, что канал должен был учитывать «общую напряженную ситуацию в Украине» и всячески избегать формирования негативного образа западных «партнеров и союзников».