Пандемия китайского коронавируса была инспирирована искусственно, считает военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов. Об этом в четверг, 26 ноября, сообщает издание «Главред»

«Есть уже множество объяснений, что он был создан искусственно, в лаборатории — он не природного происхождения. Уже установлено, что у коронавируса много общего с вирусом СПИДа. Глобалисты когда-то предсказывали, что мировой экономический кризис начнется с востока и будет связан не с военными действиями, а с пандемией. Можно предположить, что птичий и свиной грипп, лихорадка Эбола, СПИД — все это были репетиции всемирной пандемии», ‒ заявил он.

Суперраспространители коронавируса: как их избежать и самому не стать таким © REUTERS, Lim Huey Teng

«Большое подозрение вызывает одновременность распространения Covid-19 на такие большие территории: где Европа, а где — Китай. Не думаю, что десять человек могли привезти вирус в Европу и так сильно распространить его в первую волну в Италии, Испании, Германии, Франции и т.д. Такое ощущение, что кто-то этот вирус "подбрасывает" с аэрозольки, прыскает из баллончика. По этому поводу много вопросов. Думаю, это один из вариантов триггера для смены мировой системы», ‒ подытожил он.

Согласно последним данным, COVID-19 в мире был диагностирован у более чем 60,5 млн человек. Свыше 1,4 млн скончались, 38,8 млн выздоровели.