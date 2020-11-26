«Мы обязательно сделаем все возможное, чтобы остановить проект (БелАЭС — ред.) и не подвергать опасности наших граждан, наше государство и ЕС в целом», — сказал Неверовичюс.
По словам литовского чиновника, белорусская сторона приняла обязательство информировать Вильнюс «обо всех возможных инцидентах», но ему приходится запрашивать информацию самостоятельно.
Он также подчеркнул, что Литве необходимо отключиться от восточной энергосистемы, т.е. энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия, Литва).
Кроме того, Неверовичюс отметил, что нужно ускорить синхронизацию балтийских республик с сетями континентальной Европы, чтобы не допустить выхода белорусской электроэнергии на рынок стран Балтии.
Ранее Вильнюс законодательно признал строящуюся АЭС «угрозой для национальной безопасности» и призвал соседние страны бойкотировать белорусскую энергию.
Минск, со своей стороны, неоднократно заявлял, что белорусская АЭС возводится в строгом соответствии с нормами безопасности и не несет никакого риска для соседних государств.