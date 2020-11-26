В правительстве Литвы сделают все возможное, чтобы остановить работу белорусской АЭС в Островце. Об этом заявил советник литовского президента Ярослав Неверовичюс 26 ноября в эфире национального радио

«Мы обязательно сделаем все возможное, чтобы остановить проект (БелАЭС — ред.) и не подвергать опасности наших граждан, наше государство и ЕС в целом», — сказал Неверовичюс.

По словам литовского чиновника, белорусская сторона приняла обязательство информировать Вильнюс «обо всех возможных инцидентах», но ему приходится запрашивать информацию самостоятельно.

Литва отправила ноту протеста Белоруссии из-за запуска БелАЭС © Facebook, Белорусская атомная электростанция

Кроме того, Неверовичюс отметил, что нужно ускорить синхронизацию балтийских республик с сетями континентальной Европы, чтобы не допустить выхода белорусской электроэнергии на рынок стран Балтии.

Ранее Вильнюс законодательно признал строящуюся АЭС «угрозой для национальной безопасности» и призвал соседние страны бойкотировать белорусскую энергию.

Минск, со своей стороны, неоднократно заявлял, что белорусская АЭС возводится в строгом соответствии с нормами безопасности и не несет никакого риска для соседних государств.